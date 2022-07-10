Ліцей ім. Героїв Крут випустив 136 курсантів

В суботу, 9 липня, на території Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут відбулись урочистості з нагоди випуску 136 курсантів.

В межах святкування відбулись традиційні військові заходи – винесення прапора ліцею, підняття Державного прапора України, супровід військового оркестру та традиційне військове марширування, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Підтримати юнаків прийшли родичі, друзі, педагоги, військові наставники та представники влади.

«Упродовж усього навчання, Ви не просто навчались обраної професії. Ви виховували в собі мужність та відвагу, гартували бойовий дух, для того, щоб у майбутньому стати міцною опорою для своїх рідних та для цілої України. Вірю, що кожен з вас збереже та буде примножувати військові традиції Львівського ліцею імені Героїв Крут, який десятиліттями виховує покоління військовослужбовців, що відважно боронять нашу землю від ворога та є взірцем виконання свого найвищого патріотичного обов’язку», – зазначив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.

Ліцей імені Героїв Крут – це єдиний у Львівській області спеціалізований заклад середньої освіти II-ІII ступенів військового профілю для навчання дітей з 13-річного віку. Він є центром національно-патріотичного виховання на Львівщині, що реалізує власну стратегію розвитку, підготовки та виховання молоді.

Ліцей також є первинною ланкою системи військової освіти України. Його випускники стають курсантами вищих військових закладів освіти Міністерства оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної служби надзвичайних ситуацій, інших структур сектору безпеки і оборони держави.

Станом на початок липня 2022 року в ході російської агресії при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України загинули 37 випускників ліцею, з них 26 – після 24 лютого. Серед загиблих 29 офіцерів – випускників вищих військових навчальних закладів і 8 випускників рядового та сержантського складу.

Сьогодні у ліцеї навчаються ліцеїсти з усіх областей України, в тому числі – з окупованих територій. Близько 38% ліцеїстів є дітьми учасників російсько-української війни.

У ці дні в ліцеї проходить вступна кампанія. Термін подачі вступних документів триває до 20 липня 2022 року. Контактний телефон приймальної комісії: +380936184272. Інформація для вступників на сайті ліцею за посиланням.