4 березня хворі діти автобусами поїхали за кордон, де продовжать лікування

У п’ятницю, 4 березня, лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру відправили за кордон ще одну групу онкохворих дітей, понад 50 пацієнтів, які приїхали до Львова з Харкова, Одеси, Києва, Миколаєва тощо. Цим дітям потрібна постійна медична допомога, яку через воєнні дії вони не можуть отримати в Україні.

За словами керівника Клініки дитячої онкології і трансплантації кісткового мозку Романа Кізими, Центр став справжнім хабом порятунку для сотень пацієнтів.

Онкохворі діти з інших областей прибувають до Львова, у Центр, де їм надають медичну допомогу, вони відпочивають, бо багато годин були в дорозі, а тоді організовують групи і відправляють за кордон, де вони продовжать лікування у клініках країн Європи.

«Ми мали візію – "успішне лікування кожної онкохворої дитини можливе в Україні". Але росія вбиває дітей та нищить наші можливості лікування. Зараз ми змушені змінити візію на – "лікування кожної онкохворої дитини має тривати"», – написав Роман Кізима у Facebook.

За його словами, діє унікальний міжнародний проект порятунку українських дітей.

4 березня з Центру відправили вже третю групу, понад 50 онкохворих дітей з Харкова, Одеси, Миколаєва, Києва. Наразі вони їдуть до Польщі, а звідти будуть скеровані на лікування у різні клініки країн Європи.

Нагадаємо, перша група з 40 онкохворих дітей зі Львова та Києва, виїхала за кордон 2 березня. Друга група, до якої увійшли 10 дітей з Харкова і троє зі Львова, з орфанними захворюваннями, ДЦП тощо виїхала у четвер, 3 березня.

Як повідомив ZAXID.NET директор Центру Андрій Синюта, лікарі медзакладу і надалі зустрічатимуть дітей з різних областей України і відправлятимуть на лікування за кордон.