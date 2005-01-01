Зі Львова видворили російських дипломатів

СуспільствоЮлія Девда, 28 березня, 19:30 10360

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Таку інформацію у середу ZAXID.NET’у повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Проте, скільки саме працівників відомства покинуло місто, наразі невідомо.

До Росії видворили 13 працівників із консульств у Львові, Києві,Одесі та Харкові.

«Наші компетентні органи все ретельно перевірили і виявили, що це були співробітники спецслужб Російської Федерації. В понеділок 26 березня був тимчасово повіреного Росії в Україні викликали до МЗС. Це було під вечір понеділка. Йому вручили ноту протесту. Там було оголошено, що зазначені особи є персонами нон-грата, і мають покинути територію України впродовж 48 годин», – зазначила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

Після цього російська сторона повинна повідомити Україну, що місія їхніх працівників завершена, та передати акредитаційні картки.

Додамо, що видворення дипломатів з України стало відповіддю на отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у британському Солсбері.

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