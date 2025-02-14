Хурма – один із найпопулярніших зимових фруктів, але не всі його люблять через терпкий смак, що викликає відчуття оніміння та сухості в роті. УНІАН розповідає, чому так відбувається, як прибрати терпкість і з чим хурму краще не поєднувати.

Як зробити хурму менш терпкою

Як правильно їсти хурму – зі шкіркою чи без? У шкірці фрукта міститься багато корисних речовин (набагато більше, ніж у м'якоті), але, через вміст танінів (дубильних кислот), вона має в'язкий смак. Проте шкірку хурми не радять зрізати – і ось чому: насправді відчуття в'язкості в роті викликають тільки незрілі плоди хурми, у стиглої – приємний присмак.

Є кілька способів позбутися в'язкості незрілих фруктів, не знімаючи шкірку:

Покласти хурму в теплу воду (близько 40 градусів) і потримати при цій температурі 30 хвилин. Відправити фрукт у морозилку до повного заморожування – дубильні речовини при низькій температурі руйнуються, і коли хурма відтане, то в'язати не буде.

Також хурму кладуть у пакет із яблуками, бананами або помідорами, тому що фрукти виділяють газ етилен, завдяки чому хурма дозріває і перестає в'язати.

Не терпкими вважається тип хурми «Корольок» (або шоколадна хурма), а також гібридний сорт «Шарон».

З чим не можна поєднувати хурму

З деякими продуктами хурма не поєднується. Наприклад, якщо запити фрукт водою чи молоком, або з'їсти після алкоголю, то можна отримати проблеми зі шлунково-кишковим трактом – розлад кишківника, блювоту, діарею та здуття. Не слід також їсти хурму з жирною їжею.

Але фрукт добре поєднується з кисломолочним продуктами – сиром, йогуртом, вершками.

Як правильно подавати хурму

За етикетом хурму подають цілою, але їсти її можна кількома способами: