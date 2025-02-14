Зі шкіркою чи без: як правильно їсти хурму
Хурма – один із найпопулярніших зимових фруктів, але не всі його люблять через терпкий смак, що викликає відчуття оніміння та сухості в роті. УНІАН розповідає, чому так відбувається, як прибрати терпкість і з чим хурму краще не поєднувати.
Як зробити хурму менш терпкою
Як правильно їсти хурму – зі шкіркою чи без? У шкірці фрукта міститься багато корисних речовин (набагато більше, ніж у м'якоті), але, через вміст танінів (дубильних кислот), вона має в'язкий смак. Проте шкірку хурми не радять зрізати – і ось чому: насправді відчуття в'язкості в роті викликають тільки незрілі плоди хурми, у стиглої – приємний присмак.
Є кілька способів позбутися в'язкості незрілих фруктів, не знімаючи шкірку:
- Покласти хурму в теплу воду (близько 40 градусів) і потримати при цій температурі 30 хвилин.
- Відправити фрукт у морозилку до повного заморожування – дубильні речовини при низькій температурі руйнуються, і коли хурма відтане, то в'язати не буде.
Також хурму кладуть у пакет із яблуками, бананами або помідорами, тому що фрукти виділяють газ етилен, завдяки чому хурма дозріває і перестає в'язати.
Не терпкими вважається тип хурми «Корольок» (або шоколадна хурма), а також гібридний сорт «Шарон».
З чим не можна поєднувати хурму
З деякими продуктами хурма не поєднується. Наприклад, якщо запити фрукт водою чи молоком, або з'їсти після алкоголю, то можна отримати проблеми зі шлунково-кишковим трактом – розлад кишківника, блювоту, діарею та здуття. Не слід також їсти хурму з жирною їжею.
Але фрукт добре поєднується з кисломолочним продуктами – сиром, йогуртом, вершками.
Як правильно подавати хурму
За етикетом хурму подають цілою, але їсти її можна кількома способами:
- Тверді сорти – "Шарон", "Персимон" – розрізають і їдять виделкою по шматочках, насіння при цьому залишають на тарілці або випльовують на вилку та кладуть на край тарілки.
- М'які сорти – "Бичаче серце", "Азербайджанська" – розрізають навпіл і їдять десертною ложкою.