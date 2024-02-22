В озері міста Старокостянтинів виявили труп

У вівторок, 21 лютого, зі штучної водойми міста Старокостянтинів Хмельницької області дістали тіло чоловіка 1975 року народження. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Хмельницької області.

За інформацією рятувальників, по обіді того дня їм надійшло повідомлення, що на вулиці Яблунева в місті Старокостянтинів поліції необхідна допомога. У штучній водоймі виявили труп, який необхідно було дістати.

«На рятувальному човні надзвичайники підпливли ближче та дістали тіло громадянина 1975 року народження на берег. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці», –йдеться у повідомленні.

Речниця Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила ZAXID.NET, що ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили.