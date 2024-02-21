Потопельника у річці виявили місцеві мешканці

У вівторок, 20 лютого, у річці Дністер на Львівщині знайшли тіло потепельника. Ним виявився 71-річний мешканець Старосамбірщини.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, трагічний випадок стався в селі Страшевичі Старосамбірської громади. Близько 12:00 місцеві жителі виявили в річці тіло чоловіка та викликали на місце події правоохоронців та рятувальників. Рятувальники витягли тіло утопленика на берег та передали поліції.

Загиблим виявився 71-річний місцевий мешканець.