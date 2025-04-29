У понеділок, 28 квітня, у селі Суховоля, що неподалік Львова, рятувальники витягли тіло місцевої мешканки, яка втопилась у озері.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, 28 квітня приблизно о14:30 тіло жінки виявили у водоймі у селі Суховоля Зимноводівської територіальної громади.

За даними ДСНС Львівщини, йдеться про 58-річну місцеву мешканку, тіло якої із озера на берег витягли рятувальники. Обставини події встановлюватимуть правоохоронці.