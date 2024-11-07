Компанія Козицького має дозвіл на видобування газу на Бистрицькій нафтогазоконденсатній площі

Антимонопольний комітет 7 листопада розгляне заяву про надання дозволу кіпрській компанії Vi.An Holding Limited Віталія Антонова, який планує придбати частину компанії ТОВ «Бистрицьке Інвест» Зіновія Козицького. На анонс АМКУ звернув увагу сайт Nadra.info.

Зіновій Козицький у коментарі Nadra.info підтвердив, що продає Віталію Антонову частку в «Бистрицьке інвест». За словами бізнесмена, він залишатиметься серед акціонерів компанії, але відтепер оперативне управління проєктом буде спільним. Якщо АМКУ погодить заяву, то угоду, вартість якої не називають, закриють до кінця 2024 року.

Зазначимо, що засновник групи «Західнадраінвест» Зіновій Козицький одноосібно володіє ТОВ «Бистрицьке Інвест», керівником якого є Степан Козицький. Згідно з аналітичною системою YouControl компанію заснували в червні 2024 р. Бізнес має спецдозволів на геологічне вивчення з подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області. Йдеться про ділянку площею 16,5 км² за приблизно 20 км від Дрогобича, де є поклади природного газу та нафти. Первісним власником спецдозволу було ТОВ «Західнадрасервіс», але воно відчужило право користування надрами на користь ТОВ «Бистрицьке Інвест».

Додамо, що 61-річний Віталій Антонов є засновником групи «Галнафтогаз», до якої входить мережа АЗС «ОККО». Також він через Vi.An Holding Limited контролює ТОВ «Лан Індастрі». ZAXID.NET повідомляв, що компанія ОККО Group розпочала будівництво масштабного гірськолижного курорту на території Славської ОТГ. Площа курорту, який планують добудувати за 15 років, становитиме 1200 га.

Сайт NV опублікував список 30 найзаможніших українців, серед яких за підсумками 2023 року на 18 місці був Віталій Антонов. Статки бізнесмена оцінюють у 347 млн доларів