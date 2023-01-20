Нова СЕС розташована на ділянці площею 6 га на території Кам'янка-Бузької громади

На території Кам’янка-Бузької громади на Львівщині запустили нову сонячну електростанцію, потужністю майже 1 мВт. Про це повідомила Кам’янка-Бузька міська рада.

«Наприкінці грудня 2022 року ТОВ «Енергоінвест» запустили сонячну електростанцію, орієнтовною потужністю 996 кВт», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що електростанція розміщена на земельній ділянці загальною площею 6 гектарів.

Нова електростанція належить компанії ТОВ «Енергоінвест», яка зареєстрована у Львові і власником якої є Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. Про це ZAXID.NET підтвердив директор компанії, колишній посадовець ЛОДА Тарас Федак.

Загалом у власності «Енергоінвесту» є шість сонячних електростанцій (чотири діючі, дві невдовзі запустять в роботу), загальною потужністю 6 мВт. Усі розміщені на Львівщині.