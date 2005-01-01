У Львові зійшов з рейок найбільший трамвай

Трамвай зійшов з рейок на повороті з вул. Коперника на вул. Бандери

У Львові на перехресті вул. Коперника та Бандери зійшов з рейок найбільший п’ятисекційний трамвай «Електрон», який курсує за маршрутом №9 із залізничного вокзалу до центру міста.

Як повідомив ZAXID.NET речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар, інцидент стався о 12:18 у вівторок, 9 січня. На вул. Коперника, 44 зійшов з рейок та виїхав заднім візком на зустрічну колію трамвай «Електрон» з бортовим номером 1179.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Трамвай також не пошкодив автомобілі, які рухались по вулиці.

Близько 14:00 за допомогою крана та тягача працівники «Львівелектротрансу» повернули трамвай на колію та відтягнули його до депо.

Задній візок трамвая виїхав на зустрічну колію

Наразі причини сходження встановлюють, однак за словами Івана Бондара, на ділянці, де стався інцидент, зношена колія, тож імовірно її доведеться замінити.

Зазначимо, що трамвай 1179 – перший придбаний Львовом та найбільший трамвай «Електрон». ЛМР придбала його у 2013 році. Трамвай має п’ять секцій, у той час як інші «Електрони» – по три секції.

Зазначимо, що вул. Коперника та перехрестя з вул. Бандери відремонтували у 2013 році.