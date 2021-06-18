Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило злочинну групу з 30 учасників, які розкрадали вугілля та інше майно з вантажних поїздів «Укрзалізниці». Спецоперацію із затримання учасників групи ДБР провело спільно зі спецпідрозділом Служби безпеки України (СБУ).

Як повідомило ДБР у п’ятницю, 18 червня,, до угруповання, яке мало структуру й ієрархію, входили понад 30 людей, зокрема правоохоронці, працівники залізниці та цивільні. Щоб пограбувати потяг, члени банди з воєнізованої охорони залізниці зупиняли його у визначеному місці. Потім інші учасники групи перевантажували вугілля у вантажівки та вивозили крадене. За один раз учасники групи могли вкрасти до 100 тонн вугілля, а на операцію витрачали 30-60 хвилин, стверджують у ДБР. У свою чергу працівники поліції Запорізької області мали «прикривати» оборудку.

За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля угруповання отримувало мільйонні прибутки. Слідчі стежили за схемою упродовж року.

Наразі вже повідомили про підозру у створенні та участі в злочинній організації (ст. 255 Кримінального кодексу) та у крадіжці з проникненням у великих розмірах (ст. 185) сімом людям:

громадянці України у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією та крадіжках організованою групою у великих розмірах;

двом інспекторам поліції в Запорізькій області за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна;

начальнику однієї зі стрілецьких команд «Укрзалізниці» за участь у злочинній організації, пособництві у таємному викраденні чужого майна;

трьом цивільним особам за участь у злочинній організації і таємному викраденні чужого майна.

Також ДБР вирішує питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам цієї схеми.