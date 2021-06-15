П’яний поліцейський, який працює у патрульній поліції Київської області, скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинула пасажирка його автомобіля. Крім того, ще одного пасажира госпіталізували.

ДТП за участю п’яного інспектора роти Управління патрульної поліції у Київській області сталася 14 червня у Вінницькій області. Як повідомило 15 червня Державне бюро розслідувань (ДБР), поліцейський за кермом легкового авто не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини у кювет та в’їхав у дерево.

«У наслідок аварії 28-річна пасажирка загинула на місці пригоди, ще один пасажир госпіталізований (тяжкість отриманих тілесних ушкоджень наразі встановлюється), двоє інших пасажирів отримали незначні травми та не потребували медичної допомоги. За результатами медичного освідування встановлено, що патрульний перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано на місці ДТП», – повідомили у ДБР.

Місцевий сайт «20 хвилин» повідомив, що Аварія сталася ввечері 14 червня біля села Нова Прилука, що поруч з Турбовом. Сам поліцейський у ДТП не постраждав. У його крові виявили 1,33 проміле алкоголю.

Один із пасажирів автомобіля поліцейського під час аварії вдарився головою та пошкодив руку. Чоловік нічого не розповідає. Він також був у нетверезому стані. Драгер показав 0.53 проміле.

Ще один пасажир у лікарні з переломом хребта. Це брат водія, який теж працює у правоохоронних органах.

Сам поліцейський родом з Вінницької області. Тут проживає, але працює у поліції Києва. Старший сержант. Його Ім'я – Роман Шахно.

Він повністю визнав свою вину. Каже, що його на повороті засліпили фари зустрічної машини.

Наразі проти поліцейського відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до десяти років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.