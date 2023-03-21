В учасників банди знайшли навіть ракетне паливо

Поліцейські ліквідували канал надходження зброї, яку вивозили із зони бойових дій на територію Вінницької області. Про це у вівторок, 21 березня, повідомила поліція Вінниччини.

Поліцейські стверджують, що ліквідували канал надходження небезпечних предметів до області. За їхньою інформацією, учасники злочинної групи доставляли у прифронтові області речі та продукти, а на зворотному шляху незаконно вивозили зброю та боєприпаси. Під час обшуків поліцейські вилучили в учасників банди протитанкові гранатомети, автоматичну зброю, гранати із запалами та майже п’ять тисяч набоїв.

За інформацією правоохоронців, до незаконного зберігання зброї та боєприпасів причетні п’ятеро жителів Джулинської територіальної громади віком від 22 до 50 років. За місцями їх проживання поліцейські провели 17 санкціонованих обшуків і вилучили два протитанкові гранатомети, автомат та 7 магазинів до нього, 15 гранат різного типу із запалами, пістолет, ракетне паливо, вибуховий пристрій, детонатор, майже 5000 набоїв до стрілецької зброї та інші небезпечні предмети.

Двох учасників злочинної групи віком 46 та 47 років затримано. На момент, коли поліція опублікувала це повідомлення, вони перебували в ізоляторі тимчасового тримання. Поліція розслідує інцидент за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Такий злочин карається позбавленням волі терміном до семи років.