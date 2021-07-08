Наталія Кирилюк працювала в Смілянському міськрайонному суді з 2009 року

Смілянський райсуд Черкаської області повідомив про смерть його судді Наталії Кирилюк. Про причину смерті в повідомленні суду інформації немає, однак, за даними місцевого сайту «Про все», вона втопилася в морі під час відпочинку в Греції.

Наталії Кирилюк було 49 років. Вона працювала на посаді судді з 2009 року.

«ЇЇ життєвий шлях – це зразок людської гідності, добропорядності, професіоналізму, уміння працювати й бажання допомагати. У пам’яті суддів та працівників Смілянського міськрайоного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом», – йдеться у повідомленні.

За інформацією черкаського сайту «Про все», трагічний випадок стався під час відпочинку в Греції – суддя пішла купатися і потонула.

Натомість у кабінеті керівника апарату суду ZAXID.NET не змогли ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

«Ми розмістили ту інформацію, яку нам надали. Іншою інформацією ми не володіємо. Ми не можемо коментувати інформацію різних сайтів», – сказали в суді.

На пряме прохання спростувати чи підтвердити цю інформацію в суді відповіли відмовою.