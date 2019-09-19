ЗМІ повідомили про заплановану на 25 вересня зустріч Зеленського і Трампа

Зустріч пройде в рамках робочої поїздки Зеленського на Генасамблею ООН

СуспільствоАндрій Стець, 19 вересня1280

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Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америкии Дональда Трампа відбудеться 25 вересня. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело в оточенні Зеленського.

Раніше повідомлялось, що майбутній візит президента Володимира Зеленського в США стартує 23 вересня. Президент візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Нагадаємо, на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з Трампом має відбутися до кінця вересня.

Перша особиста зустріч Трампа і Зеленського повинна була відбутися на початку вересня в Польщі в рамках заходів, пов'язаних з 80-ми роковинами початку Другої світової війни. Але президент США не прилетів через ураган, який погрожував Флориді.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом США Майком Пенсом.

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