За даними ЗМІ, Петра Пісного затримали під час отримання 300 тис. грн – другої частини хабаря у 460 тис. грн

У четвер, 21 січня, у Києві поліція затримала 62-річного мешканця Львова, який вимагав майже півмільйона гривень у громадянина, який хоче відкрити свою АЗС. За даними ОРД, оприлюдненими наступного дня, затриманим виявився Петро Пісний, рідний брат генерала СБУ і колишнього заступника керівника управління «К» СБУ Василя Пісного.

У повідомленні поліції йдеться, що 62-річний затриманий вимагав у громадянина 460 тис. грн. За таку суму він обіцяв посприяти в отриманні ліцензії на відкриття АЗС. Київські слідчі встановили, що насправді вимагач не мав жодної компетенції для вирішення такого питання і просто таким чином хотів збагатитися.

У четвер, 21 січня, поліцейські затримали шахрая у Києві, коли йому передали вже другу частину загальної суми – 300 тис. грн. Раніше він вже отримав 100 тис. грн і цей факт правоохоронці також задокументували.

Наступного дня після затримання на сайті ОРД, який спеціалізується на криміналі і силових структурах, з'явилося повідомлення з посиланням на джерела у поліції, що затриманий за шахрайство виявився рідним братом генерала Василя Пісного, який раніше був заступником керівника управління «К» СБУ.

Богдан Пісний, ще один брат Василя і Петра Пісних, відмовився коментувати ZAXID.NET обставини затримання Петра Пісного.

За даними поліції, Петро Пісний залучив до справи і свого 34-річного сина – екс-працівника правоохоронних органів, – який разом зі батьком приїхав до столиці для отримання хабара.

Зараз Петро Пісний затриманий. Правоохоронці розслідують шахрайство у великих розмірах.