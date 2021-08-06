Петра Пісного затримали у січні 2021 року під час отримання 300 тис. грн – другої частини хабаря у 460 тис. грн

До Печерського районного суду Києва передали обвинувальний акт щодо Петра Пісного, брата генерала СБУ і колишнього заступника керівника управління «К» СБУ Василя Пісного. На початку року Петра Пісного затримали на хабарі у 460 тис. грн.

21 січня 2021 року 62-річного Петра Пісного затримали у Києві під час отримання першої частини хабара у розмірі 300 тис. грн. Рідний брат Василя Пісного обіцяв посприяти в отриманні ліцензії на відкриття АЗС за 460 тис. грн. Київські слідчі встановили, що насправді вимагач не мав жодної компетенції для вирішення такого питання і таким чином просто хотів збагатитися.

За даними поліції, Петро Пісний залучив до справи і свого 34-річного сина – екс-працівника правоохоронних органів, – який разом із батьком приїхав до столиці для отримання хабара.

Правоохоронці не розголошували імені затриманого, але про те, що затриманим виявився Петро Пісний, повідомляли ЗМІ.

Наприкінці червня правоохоронці передали обвинувальний акт щодо Петра Пісного на розгляд суду. У четвер, 5 серпня, у Печерському районному суді Києва відбулось підготовче засідання у справі.

Петра Пісного обвинувачують у ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайстві, вчиненому у великих розмірах), ч.1 ст. 368-3 ККУ (підкупі) та ч.2 ст. 15 ККУ (замаху на кримінальне правопорушення).