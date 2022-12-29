Військові із Заходу на початку осені відрадили ЗСУ від широкого контрнаступу на півдні

Журналісти Washington Post з'ясували ключові фактори українських контрнаступальних операцій, які дозволили повернути контроль над значною частиною окупованих Росією територій.

Кілька місяців видання проводило аналіз успішного контрнаступу української армії в Харківській і Херсонській областях, провівши 35 бесід з українськими командирами, чиновниками і солдатами, а також військовими і політичними чиновниками із США і Європи.

У матеріалі Washington Post йдеться про те, що генерал-полковник Олександр Сирський запропонував почати контрнаступ в Харківській області, хоча Генштаб просив провести диверсійні операції. Мета полягала в тому, щоб не дозволити Росії сконцентрувати всі свої сили в Херсоні. Але на думку Сирського, ця операція сама по собі мала великі шанси досягти успіху.

Щоб спланувати наступ, Сирський зустрівся в штабі на сході зі своїми головними помічниками і ключовими командирами бригад. На роздрукованій на 3D-принтері мапі окупованої частини Харківщини кожен командир «пройшов» маршрут свого підрозділу під час наступу, обговорюючи координацію, потенційні непередбачувані обставини і найгірші сценарії розвитку подій.

Натомість США не брали участь в плануванні контрнаступу в Харківській області. Американські чиновники були здивовані, коли російські лінії оборони розвалилися.

Окрім постачання Києву зброї, яка змінила ситуацію, США також передали інформацію, яка допомогла українським військовим розумно розподілити обмежені запаси боєприпасів. Україна постійна відправляла США і союзникам список з переліком цілей, які вона хотіла знищити. І часто у відповідь приходили дуже точні координати.

Саме у відповідь на провал в Харківській області Владімір Путін призначив генерала Сєргєя Суровікіна на роль першого загального командира російськими військами в Україні.

Після Харківської офензиви американці активно допомагали Україні спланувати контрнаступ на півдні. За словами журналістів, Київ був розчарований відсутністю прогресу, тож в кінці вересня замінив командира херсонської операції. Рішення тримали в таємниці, щоб Росія не могла перетворити цю інформацію на свою пропагандистську перемогу. Генерал-майора Андрія Ковальчука замінили бригадним генералом Олександром Тарнавським, якому довіряв Сирський.

Українська армія перебувала під великим політичним тиском вимог почати широкий контрнаступ на всьому південному фронті, який би охопив також Запорізьку область і розірвав «сухопутний коридор» між Росією і Кримом.

В Німеччині українські командири разом з західними колегами провели симуляцію військових маневрів. Американці і британці у своїх симуляціях не знайшли сценарію, за яким операція спрацювала б.

Як пише видання, у результаті планувальники дійшли висновку, що в разі широкого наступу на півдні ЗСУ вичерпають свою бойову міць перед досягненням цілей. Західні фахівці пояснили, що наступ у Запорізькій області міг штовхнути українські сили в «кишеню», яку росіяни оточили б. Це допомогло переконати українську сторону звузити контрнаступ і зосередитися на визволенні Херсону, що було кращим військовим варіантом.