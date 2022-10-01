Із 1 жовтня в Україні зросла мінімальна зарплатня, що призвело до зростання податків, зокрема для певних груп фізичних осіб-підприємців (ФОП). Крім цього, із жовтня здійснили плановий перерахунок пенсій.

Як повідомили у Державній податковій службі, із жовтня мінімальна зарплатня в Україні зросла на 200 грн і становитиме 6700 грн. У зв’язку із цим збільшився і Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для ФОПів, який є фіксованим і становить 22% від мінімальної зарплати. Зокрема ЄСВ зросло на 44 грн і становить 1474 грн.

Максимальна ставка ЄСВ на місяць становить 22 110 гривні на квартал, тобто 7370 гривень на місяць.

Зазначимо, що на час воєнного стану та впродовж року після його завершення ФОПам дозволили не обчислювати і не сплачувати ЄСВ. Також підприємці мають право не вказувати ЄСВ за цей період у податковій декларації. Але якщо підприємець вирішить не сплачувати цей податок, він не набуватиме страхового стажу.

Також із 1 жовтня в Україні планово перерахували пенсії. Мінімальна пенсія за віком тепер становить 2680 грн. Пенсіонери віком 70-75 років з необхідним стажем щомісячно отримуватимуть 300 грн надбавки.

Збільшиться також мінімальний розмір пенсій для людей із інвалідністю. Для людей з інвалідністю внаслідок війни, пенсії тепер становитимуть від 4396 грн до 6532 грн, для інших, залежно від групи інвалідності та звання – від 4186 грн до 5986 грн.