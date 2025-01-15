«Знаходитися», «перебувати» чи «розташовуватися»: у яких випадках потрібно вживати ці слова
Вибір між «знаходиться», «перебуває» та «розташований» викликає труднощі? Дізнайтеся, як правильно використовувати ці слова в документах і повсякденному листуванні, пише «Кадровик.ua».
«Знаходиться»
Слово «знаходиться» доречно вживати тоді, коли йдеться про знайдені речі або про щось, що можна замінити словом «відшукується». Наприклад:
Потрібний документ швидко знайшовся, оскільки секретар гарно веде журнал вхідної кореспонденції.
Під облаштування архіву в орендодавця знайшлося приміщення, яке відповідало усім вимогам.
Неправильно вживати це слово в тому випадку, коли потрібно означити місце розташування певного предмета чи людини.
«Перебуває»
Це слово вживаємо, коли хочемо сказати про щось чи когось у значенні «є», «було», «був». Також використовується для позначення відчуття стану, про місцевість, приміщення, але при цьому йдеться про певну абстрактність, а не конкретність. Наприклад:
У кімнаті перебувало одночасно п’ятеро осіб.
Після вибуху дитина перебувала в стані шоку.
Якщо ви помітили, що хтось із вашого оточення перебуває в депресії, порозмовляйте з людиною і порадьте звернутися до психолога
Також слово «перебувати» (і його форми) слід вживати тоді, коли щось чи хтось є в ситуації або місці тимчасово, не постійно, в якийсь момент.
«Розташований»
Слово «розташований» ніколи не вживаємо, коли йдеться про живих істот. Зазвичай вживаємо тоді, коли можемо дати координати, географічне положення або означити предмети відносно інших. Наприклад:
Будиночок розташований недалеко від річки.
Стара пекарня розташована між сучасними будівлями.
Окрім цього залежно від ситуації варто вживати ще й такі дієслова, як «бути», «містити». Також іноді доречно конкретизувати або вдатися до усталених словосполучень, вживаючи: «стояти», «пролягати», «протікати», «лежати» тощо.
Як швидко зорієнтуватися у доборі слова
Досить часто в мовленні та листуванні використовують помилкового слово «знаходитися» замість «перебувати», «розташовуватися» та інших. Як коректно його замінити?
Розташовуватися, лежати – про географічне положення.
Міститися – входити до складу, бути в чомусь (усередині).
Перебувати – про стан, бути в якомусь місці (про людей).
Стояти – у якомусь місці (про транспорт), позначення дії (в значенні: не рухатися, бути побудованим).
Бути – у загальному значенні.