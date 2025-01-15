Окрім цього залежно від ситуації варто вживати ще й такі дієслова, як «бути», «містити»

Вибір між «знаходиться», «перебуває» та «розташований» викликає труднощі? Дізнайтеся, як правильно використовувати ці слова в документах і повсякденному листуванні, пише «Кадровик.ua».

«Знаходиться»

Слово «знаходиться» доречно вживати тоді, коли йдеться про знайдені речі або про щось, що можна замінити словом «відшукується». Наприклад:

Потрібний документ швидко знайшовся, оскільки секретар гарно веде журнал вхідної кореспонденції. Під облаштування архіву в орендодавця знайшлося приміщення, яке відповідало усім вимогам.

Неправильно вживати це слово в тому випадку, коли потрібно означити місце розташування певного предмета чи людини.

«Перебуває»

Це слово вживаємо, коли хочемо сказати про щось чи когось у значенні «є», «було», «був». Також використовується для позначення відчуття стану, про місцевість, приміщення, але при цьому йдеться про певну абстрактність, а не конкретність. Наприклад:

У кімнаті перебувало одночасно п’ятеро осіб. Після вибуху дитина перебувала в стані шоку. Якщо ви помітили, що хтось із вашого оточення перебуває в депресії, порозмовляйте з людиною і порадьте звернутися до психолога

Також слово «перебувати» (і його форми) слід вживати тоді, коли щось чи хтось є в ситуації або місці тимчасово, не постійно, в якийсь момент.

«Розташований»

Слово «розташований» ніколи не вживаємо, коли йдеться про живих істот. Зазвичай вживаємо тоді, коли можемо дати координати, географічне положення або означити предмети відносно інших. Наприклад:

Будиночок розташований недалеко від річки. Стара пекарня розташована між сучасними будівлями.

Окрім цього залежно від ситуації варто вживати ще й такі дієслова, як «бути», «містити». Також іноді доречно конкретизувати або вдатися до усталених словосполучень, вживаючи: «стояти», «пролягати», «протікати», «лежати» тощо.

Як швидко зорієнтуватися у доборі слова

Досить часто в мовленні та листуванні використовують помилкового слово «знаходитися» замість «перебувати», «розташовуватися» та інших. Як коректно його замінити?