Знімальна група сімейного фільму «Фокстер & Макс» презентує його у Львові

Головні ролі у фільмі зіграли Богдан Козій та пес Амадей

У четвер, 19 вересня, у прокат виходить фантастичний сімейний фільм «Фокстер & Макс».

Звичайний школяр Макс (Богдан Козій), якщо чимось і відрізнявся від однолітків, то хіба що невпевненістю і невмінням постояти за себе. Якось прогулюючись, він знайшов під мостом балончик із фарбою. Недовго думаючи, Макс малює на стіні графіті собаку. Песик одразу ж оживає.

Виявляється, що це секретна новітня технологія, за допомогою якої можна створювати нанороботів із суперможливостями. Тепер Макс має вірного друга Фокстера, а разом з тим купу проблем. Бо ж є багато охочих скористатися супертехнологією і щось намалювати тією фарбою. І, на жаль, порядних серед цих людей немає.

Фільм зняв український режисер Анатолій Матешко. Над сценарієм працювала його дружина Анастасія Матешко та Скотт Париз’єн із Канади. Дітей для виконання ролей обирали з понад 500 кандидатів і з рештою у фільмі зіграли юні тернополяни Богдан Козій та Віталія Турчин. Зйомки проходили улітку 2017 року на вулицях Києва. Роль собаки-супергероя Фокстера виконав vlogger YouTube, учасник шоу «Україна має талант. Діти», пес Амадей.

А вже 20 вересня у «Кінопалаці» на Театральній відбудеться зустріч зі знімальною групою фільму. Після показу режисер Анатолій Матешко, сценаристка Анастасія Матешко та актори Богдан Козій й Віталія Турчин поспілкуються з глядачами про стрічку.