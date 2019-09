26 BookForum: що почути та побачити

З 18 до 22 вересня 2019 року у Львові пройде 26 BookForum – головний книжковий фестиваль країни. Фокусна тема цьогорічного фестивалю – «Відшукування причетного».

У програмі понад 700 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 40 локаціях. Країни-учасниці 26 BookForum: Австрія, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцоговина, Велика Британія, Греція, Грузія, Ізраїль, Іран, Індія, Італія, Іспанія, Канада, Литва, Ліван, Македонія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Палестина (Ґаза), Сербія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Шотландія, Японія.

А ще Форум видавців у Львові стане першою культурною подією, яку відвідає після свого звільнення кінорежисер та письменник, на щастя уже колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Він презентує у Львові книгу, написану за ґратами.

З програмою можна ознайомитися на сайті Форуму, а ми спробували обрати лише деякі події, які варто відвідати. Це концерти, дискусії, кінопокази тощо. Звичайно, вони аж ніяк не вичерпують усього того, що пропонує 26 BookForum. І головне на ньому – сотні нових книжок від усіх українських видавництв.

18 вересня

Презентація ветеранського намету. Ветеранська література як явище

17:00 Львів, Свободи проспект Геокупол, просп. Свободи

Під час дискусії йтиметься про те, чим є ветеранська книжка як окремий напрям літератури, яку ще неочевидну цінність вона має для ветеранів тв суспільства, а також про те які ще заходи приготували організатори намету для відвідувачів Форуму.

Львівська прем'єра Casi Desnudo та Ніч кіно про поетів

18:30, Палац Мистецтв, конференц-зал

Прем'єра та обговорення фільму про українсько-американського письменника Юрія Тарнавського Casi Desnudo. Ніч кіно про поетів продовжиться переглядом фільмів «Пан Ніхто», «Акваріум в морі», «Дім на сімох вітрах», «Чубай» режисера Олександра Фразе-Фразенка.

Урочисте відкриття 26 Львівського міжнародного форуму видавців

19:00, Львівська національна філармонія

19 вересня

Публічне інтерв’ю «Колообіг кіно і літератури в українському контексті. Досвід Film.Ua Group»

12:00, Кінотеатр «Коперник»

Учасники зустрічі розкажуть, яким чином кіно й література взаємодіють і впливають одне на одного. Про те, що екранізація класичних творів і сучасної літератури надає українському кіно можливість розширювати як аудиторію, так і тематику. Але сучасне українське кіно теж починає ініціювати створення нових книжок, як це сталося з фільмами «Ціна правди» та «Захар Беркут»

«Книжка на сцені». Нагородження переможців і конкурсу україномовних п’єс для дітей та підлітків

14:00, Перший український театр для дітей та юнацтва

Урочисте оголошення підсумків І Конкурсу україномовних п’єс для дітей та підлітків. Нагородження володарів І місць у 3 номінаціях. Оголошення імен авторів 9-ти кращих п’єс, що вийдуть окремою збіркою

Левинський в книзі й у виставкових проектах

14:00, Порохова вежа

Іван Левинський – один з найвідоміших архітекторів Габсбурзького Львова, підприємець, один з найбільших роботодавців свого часу у місті. Його фірма була причетна до незліченних будівництв і реконструкцій по всьому Львову та краї. 2019 рік у Львові став роком Івана Левинського. Саме цьому великому проекту і присвячена зустріч.

Ветеранська література як інструмент протистояння у гібридній війні та запобіжник переписування історії всередині країни

15:00, Готель «Ріус», Великий зал

Сучасна війна проходить під прицілом телекамер та майже не має білих плям. Солдати документують події в книгах, спогадах, СМС, соцмережах, телефонних розмовах. Цей масив інформації вже неможливо переписати. Але як він вбудований у новітню історію України?

Поезія Чубая, Лишеги, Мельничука: Чи відбулось перепрочитання?

16:00, Львівський театр ім. Леся Курбаса

Прозвучать вірші поетів, «яким випало жити і писати в епоху пізнього совка. Про тих, які прийшли після напрочуд яскравого і знакового в літературі покоління шестидесятників і були змушені або розвивати, або долати в собі шестидесятницьку парадигму – і, при всьому цьому, опонувати до потворного соцреалізму, який остаточно позбавився творчого начала. Про семидесятників – авторів, які шукали себе в найбільш невиразному десятилітті брєжнєвського застою і періоді міжчасся української поезії, поміж екзистенційними шестидесятниками і постмодерними восьмидесятниками».

Мистецтво соціальної дії: межі «запиту» і «кон’юктури»

16:30, Кінотеатр «Коперник»

У дискусії беруть участь Кравченко Ярослава, Княжицький Микола, Бабченко Аркадій, Балашова Ольга, Коваль Олександра, Платонова Анастасія

Дискусія «Людська гідність в умовах революцій та війни»

18:00, Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

Учасники/-ці: представники/-ці громадських організацій, фондів, музеїв. Мета: актуалізація питань людської гідності та прав людини в умовах революції та війни в Україні. Обмін досвідом та кращими практиками захисту прав людини на територіях, які контролюються окупантами.

Bookforum Best Book Awards - Церемонія нагородження

19:00, Палац Мистецтв, конференц-зал

Відзначення найкращих книжок Форуму видавців

Показ фільму «Віддалений гавкіт собак»

20:30, Геокупол, просп. Свободи

«Віддалений гавкіт собак» — документальний фільм данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта спільного виробництва Данії, Швеції та Фінляндії. Головний герой — 10-річний Олег (Олежка), який живе на Донеччині на території бойових дій. Перша нагорода Амстердамського документального кінофестивалю 2017 у номінації «Найкращий дебют». Потрапив до 5 номінантів на «Найкращий європейський документальний фільм» премії «Європейський кіноприз 2018», а також до короткого списку номінантів на премію «Оскар» у категорії «найкращий документальний повнометражний фільм».. Фільм знімали у селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік.

20 вересня

Фільм-концерт «Розділові наживо»: слова, якими можна все пояснити

12:00, «Дзиґа»

«Розділові Наживо» – фільм-концерт, в основі якого культовий мультидисциплінарний проєкт «роздІловІ» за участю Сергія Жадана, Олі Михайлюк, Олексія Ворсоби(Білорусь), Томека Сікори (Польща) та Сергія Пілявця. Режисер-постановник стрічки – Вадим Ільков (оператор-постановник фільму «Вулкан» (2018), режисер фільму«Тато – мамин брат» (2018) – переможець ОМКФ-2019 за кращу режисуру та кращий український повнометражний фільм).

Як писати сценарії: презентація Terrarium Intensive від засновника проекту Дмитра Сухолитка-Собчука

13:00, Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки

Проведення публічної презентації проекту відомим українським режисером та засновником майстерні Дмитром Сухолитким-Собчуком. Terrarium – це платформа для сценаристів, що розпочала свою роботу у Києві в 2016 році. Зараз на платформі Terrarium діють чотири програми: сценарний воркшоп, резиденція, лекторій та сценарний інтенсив. Остання розрахована на авторів, що прагнуть опанувати вміння створювати повноцінні сценарії до короткометражних та повнометражних ігрових фільмів. На даний момент 28 учасників у Львові та Києві працюють над своїми історіями на цьогорічних інтенсивних курсах.

Круглий стіл «Публічна історія: крок на випередження». Як оповідати історію цікаво?

14:00 , Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

Балансування на межі між історією та журналістикою, створення якісного історичного продукту, який цікаво читати суспільству. Як представляти історію так, аби вона була повчальною та цікавою водночас?

Сценічне читання п'єси Герти Мюллер «Час – заточене коло». Переклад Олесі Яремчук

15:15, Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки

Герта Мюллер – румунська та німецька письменниця. Лауреатка Нобелівської премії з літератури 2009 року з формулюванням «тій, хто своєю зосередженістю в поезії і щирістю в прозі, малює пейзаж знедолених». Авторка близько двадцяти романів і повістей. Лауреат понад 20 престижних літературних нагород. Книжки письменниці перекладені на десятки мов світу.

Сценічне читання п'єси Семюела Бекета «Остання стрічка Крепа»

16:00, Галерея сценографії

Семюел Бекет – ірландський англо- та франкомовний письменник. Поет, автор романів та оповідань, перекладач Джойса, драматург, він стає відомим після постановки Роже Бленом у 1953 році «Чекаючи на Ґодо». Один з основоположників (нарівні з Еженом Йонеско) театру абсурду. Його творчий доробок відзначений у 1969 році Нобелівською премією в галузі літератури. Семюель Бекет є одним із найбільш досліджуваних сучасних драматургів.

Зустріч з Брюно Дюамелем, художником графічного роману «Батько Горіо»

16:30, Книгарня «Книжковий Лев»

До 220 річчя від народження Оноре де Бальзака видавництво «Леополь» за підтримки Посольства Франції в Україні видало український переклад графічної новели за романом письменника «Батько Горіо». Усі малюнки в альбомі виконав талановитий Брюно Дюамель.

Арундаті Рой: «Міністерство граничного щастя». Зустріч з письменницею.

17:00, Перший український театр для дітей та юнацтва

Арундаті Рой - письменниця, лауреатка Букерівської премії, авторка романів «Бог Дрібниць» та «Міністерство граничного щастя». Вперше відвідає Україну. Вона обіцяє розповісти про новий роман, громадську діяльність, а ще людську сутність та щастя як акт радикалізму.

Скандинавські детективи і трилери: пошук глибинних страхів суспільства

17:00, Кав'ярня Grand Cafe Leopolis

Як сталося, що найблагополучніші у світі суспільства породжують найпохмуріші історії, у які, тим не менше, занурюються мільйони читачів по всьому світу? Анна Топіліна і Поліна Кулакова обговорять рецепти, якими можуть скористатися українські автори.

Відео-музично-мистецький захід «Наш Лукаш»

17:00, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника

Цикл відеопоезій мовами оригіналу та в перекладі М. Лукаша за участі українських та іноземних студентів, а також виставка картин за мотивами сюжетів творів Лукаша. Літературне слово провідного перекладача Содомори доповнить цей відеопроект.

Історія війни і трагедій та війни істориків навколо них

18:00, Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

Дискусія про можливість суспільного діалогу в Україні про складні сторінки власної історії. Презентація нових наукових та освітніх видань з історії Голокосту та Другої світової війни.

Жадан і Токар. Контрабанда

18:00, Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки

Такого звучання ви ще не чули. Тексти з нової книжки Сергія Жадана у виконанні автора під контрабас-імпровізацію музиканта світового рівня Марка Токаря. Несанкціонована доставка слів і звуків з іншого виміру просто в темряву театру.

Зустріч з американською письменницею Еліф Батуман

18:00, Готель «Ріус», Великий зал

Еліф Батуман (1977) – американська письменниця і журналістка, фіналістка Пулітцеровської премії 2018 року. Авторка двох книжок прози. До України приїде вперше.

Us And Them. Альтернативна література в україні

18:30, Книгарня «Книжковий Лев»

В сучасній українській літературі існує паралельна течія – так звана альтернатива. Учасники дискусії спробують визначити, де закінчується умовний мейнстрім, що в ньому не влаштовує авторів, видавців і читачів та чим приваблюють манівці.

Концерт «Чубай Україна Любов. Poety»

20:00, Театр імені Марії Заньковецької

Концерт, присвячений 70-літтю від дня народження культового поета Грицька Чубая. Презентація нового альбому Соломії Чубай «Poety». Поезія Лесі Українки, Павла Тичини, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, Грицька Чубая, Наталі Білоцерківець, Юрка Іздрика, Маріанни Кіяновської, Мар’яни Савки, Сергія Жадана. Співатиме Соломія Чубай разом з Віктором Морозовим та Сергієм Жаданом у супроводі гуртів «Джалапіта» та «Rockoko» та Академічного симфонічного оркестру «INSO-Lviv» Диригує - Євген Крук Special guests: Юрій Винничук, Віктор Морозов, Мар’яна Савка, Юрій Андрухович Відеоарт - Олексій Хорошко Ведуча – Тетяна Пилипець.

21 вересня

Про що мовчить ветеранська література?

11:00, Готель «Ріус», Малий зал

Цінність ветеранської літератури – в голій правді спогадів та чіткій фіксації подій. Але війна – жорстка і не чорно-біла річ, яка часто змушує гарних людей робити неправильні речі. Де та межа між добром і злом, яка визначає – про що говорити, а про що краще промовчати?

Дикусія «Культура як інструмент Гібридної Війни»

14:00, Готель «Ріус», Великий зал

Ірена Карпа та Сергій Жадан говоритимуть про культуру, як про зброю.

Чи є Гоголь українським письменником?

14:30, Центр ім. Андрея Шептицького

Дискусія з нагоди виходу українського перекладу книги «Вечорниць на хуторі під Диканькою». Дискутуватимуть Винничук Юрій, Стех Марко-Роберт, Михед Олександр.

Шістдесятники, дисиденти: сучасний стан осмислення явища

15:00, Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

Про українських шістдесятників та дисидентів говоритимуть М.Маринович, А.Курков, Т.Терен, Л.Фінберг, Л.Тарнашинська, М.Ільницький, Ю.Зайцев, Р.Семків.

Показ та обговорення документального фільму «Боротьба Джамали» Від Docudays Ua

16:30, Центр ім. Андрея Шептицького

Це дуже особистий і потужний портрет надзвичайно талановитої жінки, а також пісні і виступу, які пролили світло на історичні події та сучасну політичну ситуацію. Журналістка Е. Йонссон зафільмувала життя Джамали та її родини в Криму.

Зустріч з Мареком Вадасом

17:00, Книгарня «Vivat»

Марек Вадас (1971) – представник постабсурдної літератури так званого «чорного» і «зеленого» гумору. Навчався на вiддiленнi естетики та словацької мови i лiтератури фiлософського факультету Унiверситету Коменського в Братиславi. В 1994 році дебютував збiркою оповiдань «Малий роман» (нагорода Лiтературного фонду). Екзотичний письменник у рідній Словаччині, основним фоном його творів є далека Африка.

Зустріч з Норою Ікстеною

18:00, Книгарня «Книголенд»

Нора Ікстена – одна з найвідоміших у світі сучасних латиських письменниць. Її роман «Молоко матері», який отримав кілька престижних міжнародних відзнак, порушує тему, надзвичайно важливу для всіх країн постсоціалістичного простору, – осмислення радянської окупації та її трагічних наслідків для людських доль.

Перфопроект: виступ музично-поетичного проекту «Landschaft» (Ульріке Альмут Зандіґ та Григорій Семенчук )

18:00, Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки

Перфопроект створює діалог між музикантами та поетами, дає можливість авторам працювати над своїми творами в творчому тандемі, текстам та музиці бути почутими в інакшому звучанні, а слухачам – зануритись у перформативні читання сучасної поезії. Німецько-український проект Landschaft та його учасники Ульріке Альмут Зандіґ та Григорій Семенчук представлять свою нову програму та запросять учасників перформативного воркшопу презентувати його результати на сцені.

Допрем'єрний показ фільму «Історія Лізи»

21:00, Кінотеатр «Коперник»

Допрем’єрний показ художнього фільму «Історія Лізи», який придбала всесвітньо відома компанія НВО для демонстрації в 14 країнах світу. Ця подія включає у себе не тільки безкоштовний показ фільму, а й презентацію нових книг Олександра Жовни. Можливо, скоро ми теж побачимо їх на екрані.

Ніч поезії та музики non-stop

22:00, Клуб Picasso

Концерт Laura Marti & Volodymyr Kaminskiy Alloise New Brain Trio feat. Michael Balog Heinali Nymph Vendneio DJ, а також Зандіґ Ульріке Альмут, Мансо Мігель, Дімковська Лідія, Орлова Яна, Ерн Норддал Ейрікур, Олона Пепе, Сайзпрез Перу, Башич Адіса, Кампбелл Пол-Генрі

22 вересня

Листи з-за ґрат. Письменницький марафон на підтримку українських заручників Кремля.

12:00, Площа перед пам'ятником Іванові Франку

Уже другий рік поспіль в останній день 26 BookForum PEN Ukraine, Center for Civil Liberties/Центр Громадянських Свобод та Lviv City of Literature організовують письменницький правозахисний марафон на підтримку українських заручників Кремля. У рамках марафону листи заручників Кремля читатимуть: Мирослав Маринович, Ольга Герасим'юк, Андрій Курков, Галина Крук, Вахтанґ Кебуладзе, Олег Сенцов, Римма Зюбіна, Олександра Матвійчук

«Маркетер» Олега Сенцова. Презентація книги.

13:00, Львівська національна філармонія

Перша презентація нової збірки Олега Сенцова, написаної в ув'язненні. Книжка є другою частиною автобіографічної трилогії автора.

Презентація кулінарних книжок Ольги Франко та Ігора Лильо за участі Пані Стефи

13:00, Ресторація «Бачевських»

Книга Ольги Франко - це І-ша українська загально-практична кухня з численними ілюстраціями та кольоровими таблицями й коментарями Мар'яни Душар. Львівська кухня Ігора Лильо розповісь про це яквище як про складову частину галицької кухні.

«Міста та люди» Йозефа Рота. Розмова Христини Назаркевич та Олесі Яремчук

15:00, Книгарня «Є»

У книжці «Міста і люди» зібрано настроєві фейлетони, есеї та репортажі Йозефа Рота, які створюють панорамну картину епохи початку ХХ століття. Уродженець галицьких Бродів, повернувшись із Першої світової війни, розпочинає журналістську кар’єру міськими репортажами. Петербург, Астрахань, Тирана, Сараєво, Марсель, Ніцца – у 1920-х роках він подорожує світом і відкриває для себе й читачів нові міста. Що нагадує в післявоєнному Сараєві про роки війни? Чи впізнається ще після дев’яти років перемоги більшовицької революції колишня дворянська епоха? Що вабить у «білих містах» Південної Франції? Завдяки блискучому літературному талантові й легкому стилю молодий репортер дотепно зображає дійсність у Франції, Албанії, Росії. В есеї «Євреї: дороги та бездоріжжя» Йозеф Рот створює зворушливий і сповнений любові пам’ятник людям, яких найкраще знав від самого дитинства, – східноєвропейським євреям, і пише короткі репортажі про міста, в які євреї Сходу розпорошилися після Першої світової війни, – Відень, Берлін, Париж, Нью-Йорк.

Зустріч зі студією «Аґрафка»

16:00, Порохова вежа

Львів’яни Романа Романишин та Андрій Лесів (разом вони – творча майстерня «Аґрафка») – одні із найвідоміших сучасних українських художників-ілюстраторів. За десять років на книжковому ринку вони здобули відзнаку на престижному Міжнародного бієнале ілюстрації у Братиславі ВІВ-2011, декілька нагород Bologna Ragazzi Award (своєрідний аналог «Оскара» у книговиданні для дітей), низку інших нагород в Україні та за кордоном.

Сценічне читання. Йорґ Менке-Пайтцмеєр, «Ти бачиш привидів». Переклад з німецької Наталки Сняданко.

18:30, Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки, велика сцена

івчинка-підліток Лена помирає від раку. У свої останні дні вона спілкується із привидом, якому розповідає про інтимні і потаємні речі, те, чого соромиться і те, чим пишається у своєму короткому житті.

Оголошення результатів конкурсу «Видимість»

18:30, Кінотеатр «Коперник»

Конкурс відеопоезії, присвячений творчості Грицька Чубая. Перегляд робіт фіналістів, рефлексії журі конкурсу та оголошення переможця (-ицю) та відзнака фіналістів

Я люблю цю країну навіть без кокаїну

19:30, Перший український театр для дітей та юнацтва

Місько Барбара навчить співати по-харківськи під електронний сет Юрка Єфремова

«Страшний суд» - найкращі й найгірші книжки Bookforum 2019

20:00, Порохова вежа