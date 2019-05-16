За п’ять днів в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання

Цього року на Львівщині оцінювання писатимуть понад 25 тисяч учнів. Загалом зареєструвались 354 085 осіб. Перше оцінювання з математики відбудеться вже 21 травня. Останній тест абітурієнти складатимуть 13 червня з хімії.

Кожен учень має скласти три обов’язкові предмети, а четвертий – за бажанням. У пункт тестування потрібно прийти завчасно. Із собою потрібно мати сертифікат учасника ЗНО, оригінал паспорта, запрошення та дві ручки з чорним чорнилом. Можна взяти невелику пляшку води. Організатори оцінювання просять не запізнюватись. А от пропустити іспит можна хіба за поважної причини.

«У нас минулого року був випадок, що людина їхала електричкою. Електричка стояла у полі. І тоді брали довідку на вокзалі про те, що справді з такий по такий час електричка стояла – це дало підстави запізнитися не брати участь в основному тестуванні і таким чином ми учасника рішенням регламентної комісії переписували на додаткову сесію», – прокоментувала директорка Львівського регіонального центру оцінювання Лариса Середяк.

Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня.