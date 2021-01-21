Стриянин Віталій Агельяров зв'язався з львівськими волонтерами-зоозахисниками, які допомогли врятувати собаку

Біля входу ТРЦ King Cross Leopolis у Львові хтось залишив собаку з запискою, що її звати Зірочка і власник готовий віддати її будь-кому. Фотографію прив’язаної на морозі собаки з'явилася 19 січня у соцмережах. І це схилювало багатьох людей. Але ця історія має щасливий кінець.

«Знаєте, що перше прийшло в голову, коли ми побачили прив'язану біля Ашану собаку Зірку з запискою на стовпі? Не знаю чи повірите. Це було: "Дякую!". Дякую, що не вивезли кудись! Дякую, що не прив'язали в глибокому лісі! Дякую, що не шукали варіантів, як вбити! Дякую, що написали про щеплення», – розповіли 21 січня у Facebook зоозахисники.

Спершу, як зазначають волонтери, собака був прив’язаний прямо до дверей під входом в «Кінг Крос Леополіс». І це в ті дні, коли у нас стояли морози. Врятували собаку 20 січня.

«Ніхто, певно, з тисяч відвідувачів, не допоміг їй! Всі поспішали в магазин. Вчора вона виявилась прив'язаною на автобусній зупинці неподалік Ашану. І ось тут Зірка натрапила на першу людину у своєму житті – Агельяров Віталій! Який не поїхав додому в Стрий, а залишився з нею і не відходячи, почав шукати допомогу для неї», – йдеться у дописі зоозахисної організації «ЛаПоміч - Paw Help».

ZAXID.NET зв’язалася зі стриянином Віталієм Агельяровим. Він розповів, що побачив прив’язану собаку, коли йшов на зупинку. Прочитав записку, яка була на стовпі.

Господар залишив на стовпі біля собаки записку, в якій вказав кличку - Зірочка

«Собака був дуже наляканий, у нього був шок. Уявляєте стан тварини, вона жила з людьми, а водин день її прив’язали до стовпа і залишили. Вона спокійно взяла їжу, але голодна не була,люди її підгодовували. Залишки їжі біля неї були», – розповів Віталій Агельяров.

Аби врятувати собаку, чоловік зв’язався з львівськими волонтерами. Тварина, коли її відв'язували, з переляку покусала своїх рятівників.

Зараз собака на перетримці, оговтується від шоку

Собаці, за словами Віталія Агельярова, до двох років.

Зараз Зірочка, як повідомив ZAXID.NET волонтер Ігор Сайко, перебуває на перетримці у Яворівському районі. Оговтується від шоку. Сподіваємося, що вона потрапить у добрі руки і знову навчиться довіряти людям.