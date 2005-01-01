Зранку у Львові працює 34 одиниці снігоприбиральної техніки

Всього цієї зими у Львові працює 141 одиниця техніки

У суботу, станом на 7:00, у Львові працювало 34 одиниці снігоприбиральної техніки. Про це 13 січня повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Для посипання доріг та хідників комунальні служби використали 348 м куб піскосуміші.

До прибирання доріг від снігу та ожеледиці залучили 29 піскорозкидувачів, 5 навантажувачів. Ще 36 одиниць снігоприбиральної техніки було на чергуванні.

Нагадаємо, що стежити за роботою львівської снігоприбиральної техніки можна онлайн.