Під час репетиції святкового параду в Києві ЗРК «Бук» в'їхала у бізнес-центр
Суспільство — Андрій Стець, 18 серпня19832
Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte
Ввечері у суботу, 18 серпня, на вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка ймовірно брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на очевидців.
Фото «Громадського»
Як повідомляється, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.
Нагадаємо, що у військовому параді на День Незалежності України братиме участь 250 одиниць техніки. Вперше на параді до Дня Незалежності військові використають привітання «Слава Україні»
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