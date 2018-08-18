Під час репетиції святкового параду в Києві ЗРК «Бук» в'їхала у бізнес-центр

СуспільствоАндрій Стець, 18 серпня19832

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Під час репетиції святкового параду в Києві ЗРК «Бук» в'їхала у бізнес-центр
фото «Громадське»
Військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte

Ввечері у суботу, 18 серпня, на вулиці Ярославській у Києві зенітна установка «Бук», яка ймовірно брала участь у репетиції військового параду до Дня незалежності, врізалася в будівлю бізнес-центру. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на очевидців.

Фото «Громадського»

Як повідомляється, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.

Нагадаємо, що у військовому параді на День Незалежності України братиме участь 250 одиниць техніки. Вперше на параді до Дня Незалежності військові використають привітання «Слава Україні»

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