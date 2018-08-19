Міноборони з’ясовує причини зіткнення військового «Бука» з бізнес-центром у Києві

СуспільствоВолодимир Пиріг, 19 серпня10131

До теми

У Міністерстві оборони України проводять службове розслідування за фактом інциденту за участю військової техніки, яка ввечері 18 серпня врізалася у будівлю бізнес-центру «Астарта» на Подолі.

«18 серпня близько 21:30 у Києві одна із бойових машин, яка рухалася у колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вул. Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі», – повідомили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що наразі проводиться службове розслідування з метою з’ясування обставин події.

Напередодні під час повороту на вул. Ярославській, 58 одна з військових машин, яка рухалася у колоні після репетиції параду на Майдані Незалежності, врізалася у будівлю бізнес-центру. У колоні, яка рухалася вул. Набережно-Хрещатицькою, були зокрема, танки та ЗРК «Бук М-1». Остання машина, як повідомлялося, в’їхала в бізнес-центр.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Під час репетиції святкового параду в Києві ЗРК «Бук» в'їхала у бізнес-центр ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук