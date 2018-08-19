Міноборони з’ясовує причини зіткнення військового «Бука» з бізнес-центром у Києві

У Міністерстві оборони України проводять службове розслідування за фактом інциденту за участю військової техніки, яка ввечері 18 серпня врізалася у будівлю бізнес-центру «Астарта» на Подолі.

«18 серпня близько 21:30 у Києві одна із бойових машин, яка рухалася у колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вул. Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі», – повідомили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що наразі проводиться службове розслідування з метою з’ясування обставин події.

Напередодні під час повороту на вул. Ярославській, 58 одна з військових машин, яка рухалася у колоні після репетиції параду на Майдані Незалежності, врізалася у будівлю бізнес-центру. У колоні, яка рухалася вул. Набережно-Хрещатицькою, були зокрема, танки та ЗРК «Бук М-1». Остання машина, як повідомлялося, в’їхала в бізнес-центр.