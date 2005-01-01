Зроблена добровольцями чотириметрова маріонетка «Дерев'янко» пройде вулицями Львова

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Чотириметрова дерев’яна фігура Дерев'янко вперше «вийшов в люди». У Парку культури презентували ляльку-маріонетку, виготовлену бійцями АТО. Впродовж дня чоловічка монтували на спеціальному постаменті і спеціально до свята Дерев'янко ожив, аби заколядувати із дітьми зі сходу. А вже навесні маріонетка має перевтілитись у справжній виставі та навіть пройтись центром Львова.

Неймовірна ідея змайструвати Дерев'янка засіла в голові добровольця Назара Витрикуша ще вісім років тому. Та львівський батько Піноккіо взявся втілювати її лише після того, як повернувся з війни і з допомогою своїх побратимів.

«В мене вродилась тоді донечка, і я вирішив зробити їй подарунок ‒ таку ляльку. Але то не було реалізовано до останнього часу», ‒ каже доброволець, автор ідеї Дерев'янка Назар Витрикуш.

Шість місяців знадобилось десятьом добровольцям, аби вдихнути життя у свого Дерев'янка. «Це чотириметрова дерев'яна людина, яка робить добро, на відміну від багатьох людей, які вважають себе справжніми, але із дерев'яними серцями», ‒ описує ляльку доброволець Юрко Вовкогон.

Останній штрих до образу Дерев'янка ‒ Різдвяна зірка. І ось нарешті гігантський чоловічок вперше привітав людей. Лялька-маріонетка висотою чотири метри та вагою понад півтонни активно жестикулює руками та топає ногами з допомогою канатів.

«На ногу трохи треба сили потягнути, таке трохи важке. Рука легше, нею вітатися дуже легко. Я дуже задоволений, навіть до кінця не вірив, що ми встигнемо, але є, живе, ходить», – демонструє як керувати лялькою доброволець Юрій Бубес.

Особливо припав до вподоби велетень наймолодшим. Діти в захваті взялись керувати лялькою. А найголовніше дійство розпочалось увечері. Дерев'янко заколядував та активно підтанцьовував під ритми святкового концерту.

А вже навесні маріонетка має перевтілитись у справжній виставі та навіть пройтись центром Львова.