ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади
Полковника Максіма Харламова ліквідували українські військові, коли той виконував «бойове завдання»
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Українські військові ліквідували російського полковника Максіма Харламова. Про це повідомили російські ЗМІ.
Харламов командував 96-ою окремою розвідбригадою. Також він був начальником територіального військового гарнізону. Відомо, що Харламов родом з міста Ніжній Новгород.
Про прощання з ним російські ЗМІ повідомили 15 липня, хоча в некролозі зазначено, що офіцера ліквідували ще 4 червня. Обставини його ліквідації не уточнюються. Відомо, що того дня ЗСУ завдавали по позиціях російських військ в окупованому Мелітополі. Також 4 червня вибухи чули в Криму.
До слова, минулого тижня в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.
ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту російських загарбників у районі тимчасово окупованого Бердянська, під час якого і було ліквідовано Цокова, який два рази воював проти Чечні, Сирії та був причетний до окупації Криму.