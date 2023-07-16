В Україні ліквідовано ще одного російського комбрига

Українські військові ліквідували російського полковника Максіма Харламова. Про це повідомили російські ЗМІ.

Харламов командував 96-ою окремою розвідбригадою. Також він був начальником територіального військового гарнізону. Відомо, що Харламов родом з міста Ніжній Новгород.

Про прощання з ним російські ЗМІ повідомили 15 липня, хоча в некролозі зазначено, що офіцера ліквідували ще 4 червня. Обставини його ліквідації не уточнюються. Відомо, що того дня ЗСУ завдавали по позиціях російських військ в окупованому Мелітополі. Також 4 червня вибухи чули в Криму.

До слова, минулого тижня в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.

ЗСУ завдали ракетного удару по командному пункту російських загарбників у районі тимчасово окупованого Бердянська, під час якого і було ліквідовано Цокова, який два рази воював проти Чечні, Сирії та був причетний до окупації Криму.