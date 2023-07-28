На Донеччині знищили ватажка місцевих бойовиків

Українські військові ліквідували командира батальйону«Призрак» з ОРДЛО Артура Богаченка. Про це 27 липня повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Відомо, що Богаченка ліквідували в боях біля Кліщіївки на Донеччині. Деталі ліквідації не уточняються. Богаченко вже третій комбат «Призрака», який був ліквідований або загинув, від початку створення йього незаконного формування [воно було створене у 2014 році].

Першого комбата-колаборанта Олексія Мозгового ліквідували під час замаху на окупованій Луганщині. Поруч з його машиною підірвали вибуховий пристрій, а потім розстріляли автівку бойовика. Також загинули терористи з оточення Мозгового та місцеві мешканці. У 2020 році унаслідок ДТП загинув ще один комбат бойовиків – Олексій Марков.

Батальйон «Призрак» – це незаконне збройне формування, яке було створено Олексієм Мозговим у Луганську після початку російської агресії проти України у 2014 році. Бойовики Призрака контролювали район Антрацита в Луганській області та брали участь у боях за Дебальцеве Донецької області взимку 2015 року. Згодом воно офіційно увійшло до складу російської армії.