ЗСУ на Луганщині борються за панівні висоти під Новоєгорівкою
Росіяни застосовують бронетехніку та безрезультатно тиснуть на позиції українських військових
На Луганщині, під селом Новоєгорівка Сватівського району тривають бої за панівні висоти, які дадуть тактичну перевагу. Про це повідомив у суботу, 9 вересня, голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ На Новоєгорівському напрямку. Зокрема, росіяни намагаються захопити панівні висоти в регіоні, щоб отримати тактичну перевагу.
«Танки та іншу броньовану техніку вони там застосовують щодня, однак і втрачають їх теж постійно. У тому числі й сучасні Т-90 "Прорив", яким здійснити це ніяк не вдається», – повідомив Артем Лисогор.
Голова ОВА повідомив про авіаційний обстріл Білогорівки, що на Луганщині, а також атаки з артилерії та мінометів. Від обстрілів також постраждало село Невське.
Як інформував ZAXID.NET, ЗСУ продовжують стримувати окупантів в районах Новоєгорівки та Білогорівки, що на Луганщині, та Кліщіївки й Курдюмівки на Донеччині. Станом на 31 серпня Сили оборони також продовжували просуватися та закріплюватися на напрямках Новоданилівки та Новопрокопівки, а також у районі Бахмута.