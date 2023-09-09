ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів на Луганщині

На Луганщині, під селом Новоєгорівка Сватівського району тривають бої за панівні висоти, які дадуть тактичну перевагу. Про це повідомив у суботу, 9 вересня, голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ На Новоєгорівському напрямку. Зокрема, росіяни намагаються захопити панівні висоти в регіоні, щоб отримати тактичну перевагу.

«Танки та іншу броньовану техніку вони там застосовують щодня, однак і втрачають їх теж постійно. У тому числі й сучасні Т-90 "Прорив", яким здійснити це ніяк не вдається», – повідомив Артем Лисогор.

Голова ОВА повідомив про авіаційний обстріл Білогорівки, що на Луганщині, а також атаки з артилерії та мінометів. Від обстрілів також постраждало село Невське.

Як інформував ZAXID.NET, ЗСУ продовжують стримувати окупантів в районах Новоєгорівки та Білогорівки, що на Луганщині, та Кліщіївки й Курдюмівки на Донеччині. Станом на 31 серпня Сили оборони також продовжували просуватися та закріплюватися на напрямках Новоданилівки та Новопрокопівки, а також у районі Бахмута.