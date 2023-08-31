Наступ продовжується в районі нещодавно звільненого Роботиного

Сили оборони України продовжують наступати на Запоріжжі та Донеччині. Зокрема йдеться про Бахмутський та Мелітопольський напрямки, де українські захисники закріплюються на позиціях, повідомили у прес-службі Генштабу у четвер, 31 серпня.

ЗСУ мають успіх на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, поблизу нещодавно звільненого села Роботине. Зазначимо, за даними DeepStateMap, в районі Новопрокопівки розташовані 70, 201, 210, 1430 мотострілецькі полки РФ, а також 14 бригада спеціального призначення «Барс».

«В напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – повідомили у прес-службі Генштабу.

ЗСУ закріплюються на позиціях в районі Новопрокопівки

Окрім того, Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Наступальні дії ЗСУ тривають південніше від Бахмута, українській військовослужбовці закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас росіяни здійснили безрезультатний наступ в районах Мар'їнки та Старомайорського на Донеччині, а також поблизу Вербового на Запоріжжі. Окрім того, ЗСУ продовжують стримувати окупантів в районах Новоєгорівки та Білогорівки, що на Луганщині, та Кліщіївки й Курдюмівки на Донеччині.

Нагадаємо, 29 серпня Сили оборони Півдня підтвердили висадку ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Українські військовослужбовці десантувалися в районі так званої «сірої зони» та підняли прапор України, щоб підтримати бойовий дух місцевих в тимчасовій окупації. За даними Наталії Гуменюк, військовослужбовці вже повернулися з завдання.