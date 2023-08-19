Дрон SkyKnight 2 доволі швидкий, потужний і, водночас, тихий

Міноборони допустило вітчизняні БпЛА SkyKnight до експлуатації у ЗСУ. Про це 19 серпня повідомила прес-служба українського Міноборони.

Компанія-виробник дрона SkyKnight 2 подала свою розробку до Міноборони, коли почалася пришвидшена процедура оформлення допуску до експлуатації. Оборонне відомство супроводжувало компанію у процесі оформлення необхідної документації.

За словами розробників, SkyKnight 2 доволі швидкий, потужний і, водночас, тихий. Розробка дуже проста в керуванні. Якщо оператор вже має навички пілотування на DJI, Autel, на стабілізованих платформах, то SkyKnight 2 він засвоїть дуже швидко, орієнтовно – за тиждень.

Коли оператор визначить ціль, яку потрібно уразити, безпілотник летитітиме до неї в автоматичному режимі, адже ним вже керуватиме бортовий комп’ютер.

Наголошується, що навіть через втрату зв’язку внаслідок глушіння ворожими засобами РЕБ, цей дрон все одно долетить до визначеної оператором цілі.