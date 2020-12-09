Українські військові на передовій найближчим часом отримають радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для боротьби з безпілотниками бойовиків. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв’ю «АрміяInform».

Від кого саме отримають таку зброю, він не уточнив.

«Шкода, що нині про масове переозброєння війська, про повне переозброєння бригад, на жаль, ще не йдеться. І такий стан справ точно не відповідає запиту українського суспільства», – каже Хомчак.

Хомчак додав, що є питання до «посадовців, які відповідають за закупівлю озброєння та військової техніки».

«То виробник не готовий надати продукцію, що відповідає нашим технічним вимогам, то "не вписується" в терміни поставки, то ще щось», – уточнив головнокомандувач.

Хомчак наголосив, що незабаром почнуться випробування БТР-4 для ВМС. А у воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА.

Українські військові регулярно повідомляють про використання безпілотників бойовиками. Вони застосовують їх як для розвідки, так і для нападу на позиції ЗСУ. Наприклад, у листопаді поблизу Попасної з дрона скинули осколкові гранати ВОГ-17.

Від підриву однієї з них поранило українського військового.Регулярно у штабі ООС повідомляють, що безпілотники бойовиків їм вдається збивати. Однак спеціального озброєння для цього в українських військових поки немає.