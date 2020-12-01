Ударний безпілотник MQ-9 Reaper оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину

Українська протиповітряна оборона під час навчань спробує перехопити американський БПЛА. Вперше на території України ударний безпілотник MQ-9 Reaper спробує здолати українську ППО. Про це у вівторок, 1 грудня, повідомила прес-служба Командування повітряних сил ЗСУ.

Навчання відбуваються у зоні відповідальності повітряного командування «Захід». Прес-служба відзначає, що ці тренування є вкрай важливим для співробітництва з фахівцями ППО командування військово-повітряних сил США у Європі.

«Це гарна можливість перейняти величезний досвід наших американських друзів, отримати деяку матеріально-технічну підтримку», – заявив тимчасово виконуючий обов’язки командувача повітряного командування «Захід» генерал-майор Дмитро Карпенко.

За словами Кевіна О’Браєна, представника делегації ВПС США в Європі, обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони, зокрема і проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі на супроводження та імітації знищення БПЛА MQ-9 Reaper, надасть підтримку українським підрозділам ППО у ході застосування наземних засобів зенітних ракетних військ повітряного командування.

До слова, MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Використовується у ВПС США, ВМС США, і ВПС Великої Британії. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину. Максимальна тривалість польоту дорівнює 24 годинам.