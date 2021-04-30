На полігонах Херсонщини ЗСУ проводять тренування і навчання, які мають посилити обороноздатність ЗСУ на південному напрямку. Про це розповів командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

Мета цих маневрів – попередити військові загрози на південному напрямку і оцінити здатність українських підрозділів протистояти російському вторгненню.

За словами Наєва, для того, щоб військові мали можливість виконувати завдання за призначенням, вони завжди мають бути в постійній бойовій готовності.

Але водночас їм необхідно щодня підвищувати свої навички та вміння.

«Ця буденна солдатська робота, дещо рутинна, але дуже потрібна для того, щоб усі розуміли, що в Україні є військо, є органи військового управління і є командири, які здатні правильно ухвалювати рішення, доводити їх до завершення і досягати поставленої мети», – заявив Наєв.

Також він зазначив, що нинішнє скупчення військ РФ поблизу кордонів України схоже на те, що було в 2014-му і мета їхня не змінилася – демонстрація сили і готовність до вторгнення, щоб вплинути на керівництво нашої країни.

За його словами, в 2014 році Збройні сили РФ були зосереджені уздовж державного кордону України для демонстрації військового впливу на керівництво України.

«Мета таких дій - демонстрація військової присутності навколо кордону України на тих напрямках, які, можливо, становитимуть загрозу Україні. Мета одна - показати їхню готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути за бажання їхнього військово-політичного керівництва», – сказав Наєв.

Генерал також підкреслив, що українська розвідка спостерігала за стягуванням Росією військ до України і у відповідь ЗСУ посилювали потенційно небезпечні напрямки, де агресор міг напасти.

Командувач операцією Об'єднаних сил повідомив, що даних про підготовку атаки Росії з півдня Україна поки не має. Він також заявив, що ведеться робота з підвищення бойової можливості української армії на кримському напрямку.