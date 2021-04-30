Екс-секретар РНБО України і генерал армії Євген Марчук вважає, що російська влада «спекулює», звинувачуючи Україну в гуманітарній катастрофі, яка може статись в Криму через дефіцит води внаслідок перекриття Північно-Кримського каналу. Таку думку він висловив в інтерв'ю телепроекту Крим.Реаліі.

За словами Марчука, Росія буде продовжувати експлуатувати тему водопостачання до Криму, щоб тиснути на Україну.

«Вони ж (російська влада) спекулюють на тому, що це нібито ми, Україна, провокує гуманітарну катастрофу для цивільного населення. Хоча цілком зрозуміло, що для тієї кількості населення, що проживає там, води достатньо. Хоча вже є обмеження, вода включається на 5-6 годин на добу і так далі. І Росія буде це експлуатувати досить серйозно », – сказав Марчук.

Що відбувається з водопостачанням в окупованому Криму

Як відомо, у березні 2014 року Україна припинила постачання дніпровської води на Кримський півострів. Основним джерелом постачання води на момент початку окупації був Північно-Кримський канал. У квітні 2014 російська окупаційна влада відключила насоси, які здійснювали підйом води в районі Красноперекопська (північний Крим), в результаті чого подання води з Північно-Кримського каналу втратило економічний сенс.

Подачу води Північно-Кримським каналом на територію півострова було припинено у травні 2014 року за рішенням Державного агентства водних ресурсів України, потім підтриманого Кабінетом міністрів Арсенія Яценюка.

Тоді окупанти заявили, що «не потребують водопостачання хунти», обґрунтовуючи це тим, що півострів може забезпечуватися водами з Краснодарського краю шляхом їх перекидання через Керченську протоку, або розробляти підземні джерела.

У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова.

Щорічно запаси води в Криму зменшувалися, а посушливі весна і початок літа 2020 року призвели до того, що вони зміліли до критичного мінімуму. В анексованому Криму в деяких районах з 7 вересня 2020 року розпочався третій етап обмежень подачі води через посуху й обміління водоймищ. Споживання води знизилося до 100 тисяч кубометрів на добу.