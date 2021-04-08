Україна може відновити постачання питної води до анексованого Росією Криму у разі, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українським громадянам, які проживають на півострові. Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, у такому разі Україна могла б організувати гуманітарні конвої, які б забезпечили населення півострова питною водою.

«Цистернами, діжками, як завгодно. Три контрольні пункти в'їзду і виїзду на адмінмежі з Кримом є – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний хрест – під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: "Люди, треба допомагати», – заявив він.

Що відбувається з водопостачанням в окупованому Криму

Як відомо, у березні 2014 року Україна припинила постачання дніпровської води на Кримський півострів. Основним джерелом постачання води на момент початку окупації був Північно-Кримський канал. У квітні 2014 російська окупаційна влада відключила насоси, які здійснювали підйом води в районі Красноперекопська (північний Крим), в результаті чого подання води з Північно-Кримського каналу втратило економічний сенс.

Подачу води Північно-Кримським каналом на територію півострова було припинено у травні 2014 року за рішенням Державного агентства водних ресурсів України, потім підтриманого Кабінетом міністрів Арсенія Яценюка.

Тоді окупанти заявили, що «не потребують водопостачання хунти», обґрунтовуючи це тим, що півострів може забезпечуватися водами з Краснодарського краю шляхом їх перекидання через Керченську протоку, або розробляти підземні джерела.

У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова.

Щорічно запаси води в Криму зменшувалися, а посушливі весна і початок літа 2020 року призвели до того, що вони зміліли до критичного мінімуму. В анексованому Криму в деяких районах з 7 вересня 2020 року розпочався третій етап обмежень подачі води через посуху й обміління водоймищ. Споживання води знизилося до 100 тисяч кубометрів на добу.