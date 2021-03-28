Так званий «голова» окупційного «парламенту Криму» Володимир Константинов заявив, що проти трьох громадян України будуть подані позови – за «причетність до організації водної блокади» Криму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами так званого «спікера кримського парламенту», йдеться про колишніх народних депутатів Андрія Сенченка й Рефата Чубарова, а також чинного депутата Мустафу Джемілєва (останній також був представником президента в АР Крим і Севастополі).

Константинов також заявив, що згадані громадяни України «неодноразово, зокрема й у ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади».

З аналогічною заявою виступив так званий «перший заступник голови державної ради Криму» Єфім Фукс. За словами Фукса, нібито позовні документи мають бути готові до кінця квітня. Попередню вартість «збитків» від водної блокади окупаційна адміністрація оцінила в 1,5 трлн рублів і не виключила, що сума може зрости до 10 трлн рублів.

Тоді ж Константинов згадував, що позови проти України розглядатимуть російські суди, починаючи з «кримських», і пригрозив «арештовувати все, що буде проходити, пролітати, проїжджати повз Крим».

Раніше так звана «влада» окупованого Криму звинуватила у водній блокаді півострова лідерів Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова і Мустафу Джемілєва.

Що відбувається з водопостачанням в окупованому Криму

Як відомо, у березні 2014 року Україна припинила постачання дніпровської води на Кримський півострів. Основним джерелом постачання води на момент початку окупації був Північно-Кримський канал. У квітні 2014 російська окупаційна влада відключила насоси, які здійснювали підйом води в районі Красноперекопська (північний Крим), в результаті чого подання води з Північно-Кримського каналу втратило економічний сенс.

Подачу води Північно-Кримським каналом на територію півострова було припинено у травні 2014 року за рішенням Державного агентства водних ресурсів України, потім підтриманого Кабінетом міністрів Арсенія Яценюка.

Тоді окупанти заявили, що «не потребують водопостачання хунти», обґрунтовуючи це тим, що півострів може забезпечуватися водами з Краснодарського краю шляхом їх перекидання через Керченську протоку, або розробляти підземні джерела.

У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого півострова.

Щорічно запаси води в Криму зменшувалися, а посушливі весна і початок літа 2020 року призвели до того, що вони зміліли до критичного мінімуму. В анексованому Криму в деяких районах з 7 вересня 2020 року розпочався третій етап обмежень подачі води через посуху й обміління водоймищ. Споживання води знизилося до 100 тисяч кубометрів на добу.