Біля Ізюма ЗСУ поцілили у склади російських військових

Впродовж дня 4 липня українській армії вдалося успішно відбити кілька ворожих штурмів на різних напрямках. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. Також наші військові знищили склади російської артилерії.

Росіяни продовжують артилерійські обстріли Харкова та довкола нього. Ворог завдав авіаударів неподалік Петрівки. Однак українські захисники припинили спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад.

«228 батальйон 127 бригади тероборони Харкова провів на харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна. Вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки», – зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Ізюмському напрямку українські військові підірвали склади із боєкомплектами російської артилерії. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

«Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба», – додали у Генштабі.

Також українські воїни успішно відбили штурмові дії в селі Білогорівка біля Бахмута на Донеччині. Звідти окупанти відійшли. Окрім того, українські захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.