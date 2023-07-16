Українські військові просунулися на понад кілометр на одній із ділянок фронту на Бердянському напрямку. Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив в ефірі телемарафону.

«На мелітопольському напрямку положення без змін, а от на бердянському напрямку маємо просування в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на понад один кілометр», – наголосив Шершень.

За його словами, на півдні тривають важкі бої. Лише за останню добу окупанти 570 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти, що межують з лінією фронту. Українські військові ліквідували 43 окупантів та ще 93 поранили. Українські підрозділи також зазнають втрат.

Ділянка фронту на Бердянському напрямку [мапа Deepstate]

«Втрачаємо найкращих з найкращих. Будь-який наступ без цього не обходиться, але усі – від солдата до генерала – мають прагнення деокупувати українські землі на півдні», – зазначив речник.

Напередодні NYT повідомляло, що українські війська змінили тактику ведення контрнаступу, що дало їм змогу скоротити втрати у військовій техніці, хоча й для цього довелося уповільнити деокупацію територій.

За даними видання, рівень втрат техніки ЗСУ знизився до 10% у останні тижні завдяки тому, що Україна змінила тактику ведення контрнаступу. Зокрема, ЗСУ зосередилися більше на знесиленні російських окупантів артилерією і ракетами великої дальності, ніж на атаками по замінованих Росією полях.

Військові експерти, на яких посилається The New York Times, кажуть, що перші 25 км контрнаступу будуть найважчими, оскільки військам, які наступають, як правило, потрібно втричі більше сил – озброєння, особового складу або того й іншого – ніж тим, хто обороняється.