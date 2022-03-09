Збройні сили України розбили дві батальйонні тактичні групи ворога і третій завдали значних втрат. Про це 9 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що одна із груп окупантів через значні втрати відступила на територію Росії.

«В ході ведення бойових дій на території України окупанти продовжують нести значні втрати ... 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців; БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведені на територію РФ через втрату боєздатності», – йдеться у повідомленні.

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