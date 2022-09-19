За 18 вересня авіація Сил оборони завдала 21 удар по складах і позиціях росіян

Збройні сили України минулої доби завдали ударів по складах в Баштанському районі Миколаївської області, де росіяни зберігали запаси зброї. Також ЗСУ вчергове завдали ударів по позиціях окупантів на Херсонщині, повідомило вночі 19 вересня оперативне командування «Південь».

«Ураження нанесено по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсона і по понтонній переправі в Новій Каховці», – сказано в повідомленні.

Загалом, за інформацією Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала 21 удар – підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника. Зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів.

Лише на півдні за добу ЗСУ знищили 29 росіян, дві самохідні й одну звичайну 152 мм гаубиці «Мста-С» та «Мста-Б», командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3. Також знищено склади з боєприпасами в Благодатному Миколаївської області та Херсоні. Втрати на інших напрямках будуть відомі згодом.