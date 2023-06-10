Після влучання в готель, де ночували окупанти й колаборанти, спалахнула пожежа

Мер Мелітополя Іван Федоров вранці в суботу повідомив про нові вибухи на Арабатській стрілці, палала захоплена росіянами база відпочинку. Ввечері у п'ятницю також повідомлялося про вибухи, але на іншій базі відпочинку.

«Курортний сезон на Арабатці настільки гарячий, що до рашистів на віджатій базі відпочинку 10 червня вранці вирішили доєднатися кілька ракет. Загарбникам чомусь компанія не сподобалася, тож наразі колони автівок з росіянами та місцевими колаборантами екстрено виїжджають в поки що окупований Крим», – повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За інформацією «Центру журналістських розслідувань», вибух стався в готелі Chalet Thermal Близько 5 години ранку. Цей готель росіяни захопили після відступу з Херсона. Будівля входить до комплексу недобудованої клініки відновного лікування професора Володимира Козявкіна, яку окупанти захопили і видають за новозбудований «урядовий квартал». Йдеться про комплекс будівель на 20 гектарах прибережної землі поруч із «гарячим джерелом» в селищі Щасливцеве.

Окупанти повідомили про одну загиблу жінку і заявили, що ЗСУ влучили в центр тимчасового розміщення. Однак місцеві жителі повідомили, що після удару ЗСУ загорілися два корпуси, які були заселені представниками окупаційної адміністрації – чиновниками із Росії і місцевими колаборантами.

Напередодні, 9 червня, на окупованій Херсонщині на Арабатській стрілці біля села Щасливцеве зафіксували влучання по базі відпочинку «Експрес», в якій розмістилися військовослужбовці Росгвардії.