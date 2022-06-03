Збройні сили України змусили російських загарбників відійти від двох населених пунктів на Сєвєродонецькому напрямку Луганської області, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За його словами, українські війська звели нанівець спроби російських окупантів захопити два села – Метьолкіне і Білогорівку.

«Ворог зазнав втрат і відійшов. Станом на ранок противник за підтримки авіації веде штурмові дії в житлових кварталах центральної частини Сєвєродонецька. При цьому також зазнає втрат. Наразі активні бої тривають», – сказав Олександр Мотузяник на брифінгу в п’ятницю, 3 червня.

Він також повідомив, що на Бахмутському напрямку українські воїни запобігають спробам противника відтіснити українські війська із займаних позицій та створити умови для подальшого наступу.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сєвєродонецьк нині залишається однією з найгарячіших точок на фронті, у центрі міста точаться бої.