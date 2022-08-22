У ЗСУ підтвердили нові удари по Антонівському мосту

Збройні сили України вкотре завдали удару по Антонівському мосту, який з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню. Спочатку про удари по мосту повідомили в соцмережах.

Згодом депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook підтвердив факт ударів по мосту.

«ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту! Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували – наші Збройні сили підкоректували», – написав він.

Він додав, що українські війська «виснажують ворога на Херсонщині».

Факт удару підтверджують і російські пропагандисти з посиланням на окупаційну владу. Вони стверджують, що українські війська обстріляли Антонівський міст з HIMARS. При цьому нібито постраждали «15 людей із цивільних співробітників ремонтної бригади». Примітно, що з появою першої інформації про обстріл мосту пропагандисти поширювали повідомлення про те, що всі ракети начебто перехопили системи ППО.

Зрештою, речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують «тримати вогневий контроль» над транспортними з'єднаннями на окупованих територіях, через які росіяни намагатимуться підтягувати свої резерви.

Гуменюк також розповіла, що війська РФ безрезультатно намагаються відновити Антонівський міст.

«Антонівський міст – один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але розуміючи, що таку конструкцію не можна залатати відерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування й технологічних процесів. Саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що українські військові «нагадують про свою дистанційну присутність».