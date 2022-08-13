ЗСУ повністю вивели з ладу автомобільний міст у Новій Каховці

Українські захисники завдали ударів по автомобільному мосту дамби Нової Каховки, який війська держави-терориста Росії більше не зможуть використовувати за призначенням. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Як розповіли у відомстві, українська авіація 12 серпня завдала 5 ударів по опорних пунктах та скупченнях озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Окрім цього, бійці ракетно-артилерійських підрозділів уразили автомобільний міст дамби Нової Каховки. Відтепер окупанти вже не зможуть використовувати його за призначенням.

Зазначимо, що 8 серпня ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту в Херсоні та греблі у Новій Каховці. Росіяни підтягують на південь резерви, які хотіли використовувати для активних дій надалі, щоб залатати дірки в обороні.

Контроль за переправами через Дніпро стане ключовим чинником у боях за Херсонську область, заявляла британська розвідка.