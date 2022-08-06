Віталій Гура – зрадник, який раніше був старостою одного з округів на Херсонщині, а потім перейшов на бік окупантів

Російська пропагандистська агенція «РИА Новости» повідомила, що на так званого заступника голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру скоїли замах. Колаборанта госпіталізували, він перебуває «у важкому стані».

З посиланням на джерела серед окупантів пропагандисти повідомили, що напад стався біля будинку, де проживав Віталій Гура. Так, невідомі стріляли у колаборанта, ймовірно, з пістолета Макарова. На відео, яке опублікувало «РИА Новости» видно гільзи та сліди крові.

Окупанти заявили, що Віталій Гура госпіталізований і перебуває «у дуже важкому стані», а наразі вирішується питання його перевезення до Криму.

Раніше міський головва Нової Каховки Володимир Коваленко в інтерв’ю «Українській правді» розповідав, що староста Дніпрянського округу Віталій Гура став колаборантом і пішов працювати на ставленика росіян – голову окупаційної районної адміністрації Нової Каховки Володимира Леонтьєва.

Додамо, що раніше повідомлялося про госпіталізацію херсонського зрадника Володимира Сальда. Його у стані штучної коми вивезли до Москви.