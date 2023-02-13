На початку лютого українські військові розбили під Вугледаром 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ

Розгром «елітної» 155 бригади морської піхоти РФ з Владівостока став вже третім за час війни для цього підрозділу російських військ. Про це пише видання Politico, посилаючись на коментар речника Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського.

Зазначаєтсья, що цього разу елітна бригада морської піхоти РФ була розбита вщент включно з командним складом. Проте цей розром став вже третім для 155 бригади.

«155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз – після Ірпеня та Бучі, другий раз – після поразки під Донецьком. А зараз майже вся бригада знищена під Вугледаром», – розповів Олексій Дмитрашківський.

За його словами, на цьому напрямку щодня гинули 150-300 російських морпіхів, а також за тиждень було знищено близько 130 одиниць ворожої техніки, зокрема – 36 танків.

На початку лютого українські військові розбили під Вугледаром 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Під час невдалих спроб наступу окупанти втратили сотні військових з особового кладу і десятки одиниць бронетехніки.

Попередньо відомо, що танкові колони з морпіхами рухались по відкритій місцевості в напрямку Вугледара. Дорогою їх зустрів вогонь української артилерії. Як наслідок – усі колони окупантів виявились розбитими, навіть не дійшовши до позицій ЗСУ.