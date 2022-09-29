На Миколаївщині зенітна ракетна бригада збила два російські штурмовики Су-25

На Миколаївщині воїни зенітної ракетної Одеської бригади збили два російські штурмовики Су-25. За інформацією командування повітряних сил, два російські штурмовики були знешкоджені у четвер, 29 вересня, близько 17:00.

«У Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» збито два російських штурмовики Су-25», – зазначено у повідомленні.

Також зазначається, що за вчорашню добу, окрім знищених 4 ракет Х-59, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ліквідували три БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».